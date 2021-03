DJ Walmart: Flipkart considera entrada em bolsa de $35mM - media

(DJ Bolsa)-- A Flipkart, detida pela Walmart, está a considerar entrar em bolsa nos EUA ao juntar-se a uma empresa cujo propósito específico é financiar aquisições, ou SPAC, para acelerar o processo, avança a Bloomberg, citando fontes anónimas.

--A retalhista com sede na Índia contactou várias SPAC e pode tentar um valor de pelo menos $35 mil milhões, diz a Bloomberg.