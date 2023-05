DJ Walmart revê em alta outlook para total do ano com subida das vendas

(DJ Bolsa)-- As vendas da Walmart subiram no último trimestre, disse a empresa esta quinta-feira, num sinal de que a maior retalhista dos EUA em receitas está a ganhar clientes que procuram preços mais baixos e que reduziram as despesas noutros locais.

A empresa também reviu em alta o outlook para o total do ano, ajudado por um desempenho no início do ano mais robusto do que o esperado.

