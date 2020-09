DJ Walmart tenta encontrar resposta para a Amazon Prime

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. está novamente a tentar construir um programa de assinaturas que pretende rivalizar com a Amazon Prime, o serviço da Amazon.com Inc. que conta com mais de 150 milhões de membros.

A 15 de setembro, a gigante do retalho vai lançar o Walmart+, um programa de subscrição por $98 por ano que inclui a entrega gratuita de produtos, descontos na gasolina nos postos de combustível da Walmart e a possibilidade de ...

