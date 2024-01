DJ Walmart vai abrir novas lojas nos EUA em mudança de estratégia

(DJ Bolsa)-- A Walmart planeia abrir ou expandir 150 lojas nos EUA ao longo dos próximos cinco anos, invertendo uma estratégia que estava focada em manter o número de lojas. A maioria das lojas em vista no projeto serão novas localizações.

A Walmart começou em 2016 a abrandar as aberturas de novas lojas enquanto tentava combater a Amazon.com, dizendo que pretendia investir no crescimento online, juntamente com ...