DJ Walmart vai encerrar todas as lojas dos EUA no Dia de Ação de Graças

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. disse esta sexta-feira que todas as lojas dos EUA estarão encerradas no Dia de Ação de Graças, dia 25 de novembro, como um "obrigado" aos funcionários pela continuação do bom trabalho durante a pandemia.

Este é o segundo ano consecutivo em que a Walmart encerrou no Dia de Ação de Graças para dar o dia aos seus colaboradores.