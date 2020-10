DJ Walmart volta a vender armas e munições nas lojas dos EUA

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. disse que vai voltar a vender armas de fogo e munições nas suas lojas dos EUA, invertendo uma decisão do início desta semana de retirar esses produtos das montras para evitar possíveis pilhagens.

"Depois dos distúrbios civis no início desta semana terem resultado em danos em várias das nossas lojas, consistente com as ações que tomámos no verão, pedimos ...

