DJ Warren Buffett: Mercados tornaram-se num casino

OMAHA, EUA (DJ Bolsa)-- Após vários anos à margem, a Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, está novamente a abrir a torneira do capital para o investimento.

A gestora selou um acordo de $11,6 mil milhões para comprar a seguradora Alleghany Corp., naquela que deverá ser a maior operação de aquisição da Berkshire em seis anos.