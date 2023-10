DJ X: Direitos de ações para os funcionários avaliam empresa em $19mM

(DJ Bolsa)-- A X Corp. disse aos funcionários que vale cerca de $19 mil milhões, o que fica bastante abaixo do valor pago por Elon Musk há um ano.

A X deu aos funcionários direitos de ações a um preço de $45 por ação, o que coloca o valor da empresa cerca de 55% abaixo dos $44 mil milhões pagos por Musk em outubro de 2022, de acordo com um documento interno a que o The Wall Street Journal teve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.