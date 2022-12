DJ YouTube paga $2 mil milhões por temporada para ter NFL Sunday Ticket

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O YouTube, que pertence à Alphabet Inc., vai pagar um preço médio de cerca de $2 mil milhões por ano para garantir os direitos da franquia NFL Sunday Ticket, disseram fontes próximas do acordo, o mais recente sinal de que a migração do desporto da televisão tradicional para o streaming está em curso.

O acordo consolida o YouTube como um player crescente de streaming online e em aparelhos ...