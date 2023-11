DJ Zona Euro: Comissão prevê menos crescimento devido à inflação e taxas elevadas

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro deve crescer a um ritmo inferior ao esperado anteriormente devido à pressão do custo de vida e à fragilidade do comércio global, com o conflito no Médio Oriente a acrescentar à incerteza, segundo as mais recentes projeções económicas da União Europeia esta quarta-feira.

O bloco cambial deve crescer 0,6% em 2023 e 1,2% em 2024, valores revistos em baixa face a 0,8% e 1,3% no relatório anterior,...