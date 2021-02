DJ Zona Euro: Confiança aumenta em fevereiro com distribuição de vacinas

(DJ Bolsa)-- As empresas e famílias da Zona Euro ficaram mais otimistas em fevereiro com a distribuição de vacinas e com uma redução das infeções diárias por Covid-19.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que o indicador de sentimento económico subiu para 93,4 pontos em fevereiro, face a 91,5 pontos em janeiro, o nível mais elevado desde março de 2020.