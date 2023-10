DJ Zona Euro: Confiança continua a degradar-se

(DJ Bolsa)-- A confiança económica voltou a deteriorar-se em outubro, o sexto mês consecutivo de queda do indicador, uma vez que tanto a indústria como os consumidores estão mais pessimistas.

O indicador de sentimento do bloco, um indicador agregado da confiança do consumidor e das empresas, caiu para 93,3 pontos em outubro, face a uma leitura revista em alta de 93,4 pontos no mês anterior, disse a Comissã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.