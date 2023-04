DJ Zona Euro: Confiança do consumidor melhora em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro melhorou em abril, retomando a recuperação depois da descida de março, o que sugere que o arrefecimento da inflação pode estar a aliviar a contração das despesas das famílias, apesar da pressão das taxas de juro mais elevadas.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que o seu indicador de confiança do consumidor foi de -17,5 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.