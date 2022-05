DJ Zona Euro: Confiança do consumidor melhora inesperadamente em maio

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro subiu em maio, apesar dos receios sobre a guerra na Ucrânia e o aumento do custo de vida.

A Comissão Europeia disse esta sexta-feira que o seu indicador para a confiança do consumidor subiu para -21,1 pontos em maio, face a uma leitura revista de -22,0 pontos em abril.