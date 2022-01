DJ Zona Euro: Confiança do consumidor prejudicada pela Ómicron, inflação

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro recuou em janeiro pelo quarto mês consecutivo, uma vez que o aumento de casos de Covid-19 e a inflação prejudicaram o sentimento do consumidor no início do ano.

A Comissão Europeia disse esta sexta-feira que o indicador de confiança do consumidor da Zona Euro recuou para -8,5 pontos em janeiro face a -8,4 pontos em dezembro.