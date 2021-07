DJ Zona Euro: Confiança do consumidor recua em julho

(DJ Bolsa)-- A confiança das famílias da Zona Euro na economia recuou em cadeia em julho, uma vez que os casos de coronavírus aumentaram em todo o continente, causando novas restrições.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que o indicador de confiança do consumidor da Zona Euro recuou para -4,4 em julho face a -3,3 em junho.