DJ Zona Euro: Confiança do consumidor recua em outubro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro caiu em outubro devido ao aumento da inflação e à desaceleração da recuperação económica.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que o indicador de confiança do consumidor da Zona Euro caiu para -4,8 pontos em outubro, contra -4,0 pontos em setembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura de -5,0 pontos.