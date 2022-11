DJ Zona Euro: Confiança do consumidor recupera em novembro mas continua em baixa

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro melhorou em novembro, superando as expectativas, apesar dos receios sobre o aumento do custo de vida e o abrandamento da economia.

A Comissão Europeia disse esta terça-feira que o seu indicador de confiança do consumidor para a Zona Euro subiu para -23,9 pontos em novembro face a uma leitura revista de -27,5 pontos em outubro. Economistas consultados pelo The Wall Street ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.