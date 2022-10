DJ Zona Euro: Confiança do consumidor recupera ligeiramente em outubro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro melhorou ligeiramente em outubro, depois de ter caído para o nível mais baixo de que há registo no mês anterior, devido aos receios com o aumento do custo de vida e o abrandamento da economia.

A Comissão Europeia disse esta sexta-feira que o seu indicador de confiança do consumidor para a Zona Euro subiu para -27,6 pontos em outubro face a -28,8 pontos em setembro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.