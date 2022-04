DJ Zona Euro: Confiança do consumidor sobe inesperadamente em abril

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro subiu em abril, superando as expectativas depois de uma queda acentuada em março, que foi motivada pelos receios sobre a guerra na Ucrânia e o aumento do custo de vida.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que o seu indicador de confiança do consumidor subiu para -16,9 pontos em abril face a -18,7 pontos em março.