DJ Zona Euro: Confiança do consumidor sobe mais que o esperado em julho

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro melhorou pelo quarto mês consecutivo em julho, ficando acima do esperado, com o abrandamento da inflação a aliviar a pressão sobre o consumo privado.

O indicador de confiança da União Europeia ficou nos -15,1 pontos para a Zona Euro em julho, melhorando face a -16,1 pontos no mês passado e assinalando uma tendência continuada de reforço do sentimento.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.