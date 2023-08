DJ Zona Euro: Confiança do consumidor volta a cair em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Zona Euro desceu inesperadamente em agosto, sugerindo que a degradação do cenário económico está a somar-se à pressão contínua dos preços elevados.

O indicador de confiança da União Europeia fixou-se nos -16,0 pontos para a Zona Euro em agosto, caindo face aos -15,1 pontos de julho e desafiando as expectativas dos economistas de uma melhoria ...