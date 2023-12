DJ Zona Euro: Consumidores estão menos pessimistas em dezembro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor melhorou mais do que o esperado na Zona Euro em dezembro, destacando um ambiente mais otimista para as despesas enquanto os preços abrandam.

O indicador da confiança do consumidor preliminar da Comissão Europeia foi de -15,1 pontos em dezembro, melhorando face a -16,9 pontos no mês anterior, disse esta quarta-feira. Este é o segundo mês consecutivo de melhoria do indicador....