DJ Zona Euro cresceu ligeiramente no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro cresceu ligeiramente no primeiro trimestre, superando o impacto da inflação elevada que pesou no consumo privado e investimento empresarial.

O produto interno bruto do bloco cresceu 0,1% no trimestre entre janeiro e março, face à estagnação registada no quarto trimestre de 2022, mostram os dados preliminares do Eurostat esta sexta-feira.

Os economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.