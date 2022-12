DJ Zona Euro: Crescimento do PIB no terceiro trimestre revisto em alta

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro expandiu-se mais do que o inicialmente estimado no terceiro trimestre, mas deve cair para uma recessão no final do ano.

O PIB cresceu 0,3% entre julho e setembro em cadeia, face a uma estimativa anterior de uma expansão de 0,2%, disse o Eurostat esta quarta-feira.

A leitura indica um abrandamento face ao crescimento de 0,8% entre abril e junho. No final de setembro,...