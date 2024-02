DJ Zona Euro: Crescimento dos salários abrandou no final de 2023

(DJ Bolsa)-- Os salários na Zona Euro abrandaram ligeiramente no quatro trimestre do ano passado, o que pode ser um sinal encorajador para os responsáveis do Banco Central Europeu pois mostra que algumas pressões inflacionistas estão a aliviar.

Os salários negociados cresceram 4,5% em termos homólogos entre outubro e dezembro, recuando face ao ritmo de 4,7% do terceiro trimestre, de acordo com os dados divulgados ...