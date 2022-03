DJ Zona Euro: Crescimento recupera em março, antes da invasão à Ucrânia

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico recuperou robustez em fevereiro para alcançar o nível mais alto desde setembro, de acordo com o mais recente índice de gestores de compras, ou PMI, da IHS Markit.

Após ter caído para mínimos de 11 meses em janeiro, o PMI compósito da Zona Euro subiu para 55,5 pontos em fevereiro, face a 52,3 pontos no mês anterior.