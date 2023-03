DJ Zona Euro: Deficit comercial contraiu em janeiro face a dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O deficit comercial da Zona Euro contraiu em janeiro, com uma queda tanto das importações como das exportações, de acordo com dados do Eurostat desta segunda-feira.

Ajustado às variações sazonais, o deficit comercial de bens foi de 11,3 mil milhões de euros ($12,1 mil milhões) em janeiro, face a EUR13,4 mil milhões em dezembro.

Contudo, em termos homó...