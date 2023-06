DJ Zona Euro: Deficit comercial diminuiu em abril

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro registou um deficit comercial reduzido em abril em termos homólogos, refletindo a queda sustentada dos preços das importações de energia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia há mais de um ano.

O deficit comercial da Zona Euro foi de 11,7 mil milhões de euros ($12,68 mil milhões) em abril, menos do que o deficit de EUR34,5 mil milhões do mesmo mês de 2022, disse o Eurostat esta quinta-feira....