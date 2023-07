DJ Zona Euro: Deficit comercial diminuiu em maio

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro registou um deficit comercial bastante menor em maio face ao período homólogo, uma vez que os países pagaram menos pelas importações de energia.

O deficit comercial do bloco ascendeu a cerca de 300 milhões de euros em maio, muito abaixo dos EUR30 mil milhões registados no mesmo mês do ano passado, mostram os dados do Eurostat esta sexta-feira.

As importações desceram 13% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.