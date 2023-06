DJ Zona Euro: Desemprego cai para mínimo recorde em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro desceu para um mínimo histórico em abril, mais um sinal da restrição do mercado laboral do bloco que coloca pressão sobre o Banco Central Europeu para conter a inflação.

A taxa de desemprego foi de 6,5% em abril, menos que os 6,6% de março, de acordo com o Eurostat. A leitura de março foi revista em alta face aos 6,5% reportados inicialmente, e que tinha representado o mí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.