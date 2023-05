DJ Zona Euro: Desemprego caiu inesperadamente para mínimo recorde em março

(DJ Bolsa)-- O desemprego da Zona Euro caiu para um mínimo recorde em março, mais um sinal do mercado laboral persistentemente restrito do bloco, apesar dos esforços do Banco Central Europeu para arrefecer a economia ao aumentar as taxas de juro.

A taxa de desemprego do bloco foi de 6,5% em cadeia, face a 6,6% em fevereiro, de acordo com dados publicados esta quarta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia,...