DJ Zona Euro: Desemprego recua em maio

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego na Zona Euro caiu em maio, uma vez que as contratações permaneceram robustas.

A taxa de desemprego da Zona Euro em maio caiu para 6,6%, face a um número revisto de 6,7% em abril, mostraram os dados da agência de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, esta quinta-feira. A leitura está abaixo da previsão de 6,8% dos economistas de uma sondagem do Wall Street Journal.