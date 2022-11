DJ Zona Euro: Economia abranda no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro expandiu-se ligeiramente de julho a setembro, mas é muito provável que a região enfrente uma desaceleração nos próximos meses, já que a alta inflação vai afetar a atividade.

O produto interno bruto da Zona Euro cresceu 0,2% de julho a setembro, face à expansão de 0,8% registada no trimestre anterior, mostraram dados da agência de estatísticas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.