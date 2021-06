DJ Zona Euro: Economia contraiu menos do que o previsto no 1T

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro contraiu no início de 2021, mas menos do que o previsto inicialmente, segundo a estimativa final do instituto de estatística da União Europeia.

Entre os 19 países que usam o euro, o produto interno bruto recuou 0,3% no primeiro trimestre, disse o Eurostat esta terça-feira, revendo a segunda estimativa do período face a uma queda de 0,6%.