DJ Zona Euro: Economia cresceu inesperadamente no 4T

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro cresceu inesperadamente no quarto trimestre de 2022, abrandando face a períodos anteriores do ano mas evitando a recessão profunda que se temia no trimestre de inverno.

O produto interno bruto da Zona Euro cresceu 0,1% entre outubro e dezembro, menos que os 0,3% registados no terceiro trimestre, mostram os dados preliminares divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. No total de 2022, a economia ...