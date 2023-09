DJ Zona Euro: Economia cresceu ligeiramente no 2T, abaixo das estimativas

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro cresceu pouco no segundo trimestre do ano, ficando aquém das estimativas anteriores à medida que o consumo doméstico estagnou e as exportações desceram.

O produto interno bruto cresceu apenas 0,1% entre abril e junho, mostraram os dados finais do Eurostat esta quinta-feira. As estimativas oficiais anteriores tinham colocado o crescimento nos 0,3%, e a previsão era que a taxa ficasse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.