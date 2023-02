DJ Zona Euro: Economia cresceu ligeiramente no 4T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro cresceu de forma marginal no último trimestre de 2022, como previsto na leitura preliminar, um sinal ainda assim de resiliência no final do ano apesar dos preços elevados da energia.

O produto interno bruto cresceu 0,1% no trimestre entre outubro a dezembro, face ao trimestre anterior, de acordo com os dados do Eurostat publicados esta terça-feira.

