DJ Zona Euro: Economia cresceu mais do que o estimado inicialmente no 2T

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro cresceu mais do que o estimado inicialmente no segundo trimestre, segundo a estimativa final do instituto de estatísticas da União Europeia.

Entre os 19 países que usam o euro como moeda, o PIB aumentou 2,2% face ao trimestre anterior, disse o Eurostat esta terça-feira. De acordo com a segunda estimativa, a economia tinha crescido 2,0%.