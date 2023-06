DJ Zona Euro: Economia entrou em recessão no 1T

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro entrou em recessão técnica no primeiro trimestre do ano, uma vez que as leituras iniciais foram revistas em baixa tanto no quarto trimestre do ano passado como nos primeiros três meses deste ano.

O produto interno bruto caiu 0,1% nos primeiros três meses do ano, mostra, dados do Eurostat esta quinta-feira.

A leitura do quarto trimestre de 2022 foi revista ...