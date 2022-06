DJ Zona Euro: Encomendas industriais caem pela primeira vez em quase dois anos

(DJ Bolsa)-- A fragilidade do setor industrial da Zona Euro voltou a ficar clara no índice de gestores de compras, ou PMI, de maio, com as encomendas industriais a caírem pela primeira vez desde junho de 2020, mostram os dados da S&P Global.

O PMI indústria compilado pela S&P Global caiu para 54,6 pontos em maio, face a 55,5 pontos em abril. Esta foi a leitura mais baixa em 18 meses.