DJ Zona Euro: Expectativas dos consumidores para a inflação subiram em agosto

(DJ Bolsa)-- As expectativas dos consumidores para a inflação da Zona Euro subiram marginalmente em agosto, mas estão ainda bastante acima do alvo do Banco Central Europeu de 2%, enquanto as expectativas para o crescimento económico continuam sombrias.

Os consumidores esperam que os preços aumentem 3,5% nos próximos 12 meses, um pouco acima dos 3,4% registados em julho, de acordo com a mais recente sondagem do BCE,...