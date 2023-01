DJ Zona Euro: Inflação abranda acentuadamente em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro abrandou mais do que o esperado em dezembro, para mínimos de quatro meses, graças à moderação dos preços da energia e às medidas dos governos para proteger os consumidores da subida das contas das utilities.

Os preços no consumidor subiram 9,2% em termos homólogos em dezembro, face a 10,1% em novembro, o que representa o valor mais baixo desde agosto, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.