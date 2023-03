DJ Zona Euro: Inflação abranda acentuadamente em maio

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro abrandou para mínimos de 13 meses em março, mas as pressões sobre os preços subjacentes aumentaram, o que reforça o dilema que enfrenta o Banco Central Europeu.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 6,9% em termos homólogos em março, face a 8,5% em fevereiro, mostram dados preliminares do Eurostat desta sexta-feira. Esta é a taxa de inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.