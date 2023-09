DJ Zona Euro: Inflação abranda mais do que o esperado em setembro

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Zona Euro foi mais baixa do que o esperado em setembro, potencialmente sinalizando que o Banco Central Europeu pode ter chegado ao pico do atual ciclo de restrição.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 4,3% em termos homólogos em setembro, mostraram os dados preliminares do Eurostat esta quinta-feira, uma leitura mais baixa do que os 4,5% esperados pelos economistas,...