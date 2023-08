DJ Zona Euro: Inflação abranda novamente em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro continuou a abrandar em julho, em linha com as estimativas, embora a inflação subjacente tenha mantido o ritmo do mês anterior.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 5,3% em julho em termos homólogos, face a 5,5% em junho, de acordo com dados do Eurostat desta sexta-feira.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.