DJ Zona Euro: Inflação abrandou em fevereiro; inflação subjacente persiste

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Zona Euro cresceram a um ritmo ligeiramente mais lento em fevereiro, embora as pressões sobre os preços subjacentes tenham permanecido elevadas, confirmando as leituras preliminares.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 8,5% em termos homólogos em fevereiro, mostram os dados do Eurostat esta sexta-feira.

