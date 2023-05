DJ Zona Euro: Inflação acelerou em abril antes da reunião do BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro recuperou ligeiramente em abril, após cinco meses de abrandamento, uma vez que os preços dos bens alimentares continuaram elevados, complicando a tarefa do Banco Central Europeu para reduzir a inflação antes da reunião desta semana.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 7,0% em termos homólogos em abril, face a 6,9% em março, mostram os dados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.