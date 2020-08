DJ Zona Euro: Inflação avança em julho

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu na Zona Euro em julho com a subida dos preços da energia a compensar a queda do preço dos bens alimentares.

O Eurostat disse esta sexta-feira que a primeira estimativa do IPC foi de uma subida de 0,4% em julho face ao mesmo mês há um ano, acima da subida de 0,3% registada em junho.