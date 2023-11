DJ Zona Euro: Inflação cai mais do que o esperado; BCE pode ter terminado ciclo

(DJ Bolsa)-- A inflação caiu significativamente mais do que o esperado em novembro na Zona Euro e para níveis mais próximos do alvo do Banco Central Europeu, pressionada pela descida do preço da energia.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, do bloco subiu 2,4% em termos homólogos, um abrandamento face aos 2,9% do mês anterior, de acordo com a leitura preliminar divulgada pelo Eurostat esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.